Ναν: «Είχα πει ότι ο MVP είναι εδώ, όχι μόνο στη Μαδρίτη!»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κέντρικ Ναν στη NOVA μετά την τρομερή του εμφάνιση που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο «διπλό» κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 33 πόντους, με τους 23 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στη EuroLeague για πόντους σε ένα δεκάλεπτο και στις δηλώσεις του στους «Playmakers» της NOVA μίλησε για τη νοοτροπία MVP που διαθέτει, αλλά και για το αν ο Παναθηναϊκός είναι επιθετικογενής ή αμυντικογενής ομάδα.

Aναλυτικά

«Είχα πει ότι ο MVP είναι εδώ, όχι μόνο στη Μαδρίτη. Σας το είχα πει, σας το είχα πει. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να εμφανίζομαι και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Και σε αυτό ακριβώς επικεντρώνομαι».

Για το αν είναι κουρασμένος: «Φυσικά και είμαι κουρασμένος, αλλά μέσα από την προπόνηση εκπαιδεύεις το σώμα σου να αντέχει. Ξέρεις πώς είναι».

Για το ότι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση: «Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήθελα να πάμε στην παράταση, όταν ο Φελίζ πέτυχε εκείνο το λέι απ με το δεξί χέρι και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Έπρεπε απλώς να βρω τις δυνάμεις μου και να αντέξω για ακόμη πέντε λεπτά. Αυτό κάναμε τελικά. Ο προπονητής με βοήθησε να διατηρήσω τις δυνάμεις μου, κάνοντας αλλαγές στην επίθεση και στην άμυνα. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνισή μας».

Για τις ήττες που προηγήθηκαν: «Ναι, προερχόμασταν από δύο δύσκολες ήττες, αλλά δεν χάσαμε την πίστη μας. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και, ως νέα ομάδα, προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας. Κάποιοι παίκτες βγήκαν μπροστά, δείξαμε μεγαλύτερη επιθετικότητα και ένταση στην άμυνα. Πιστεύω ότι αυτό ήταν που έδωσε ώθηση και στην επίθεσή μας. Ο προπονητής μάς ζήτησε να πιέσουμε σε όλο το μήκος του γηπέδου, σε όλο το γήπεδο, και οι γκαρντ να ανεβάσουν την έντασή τους. Αυτό ακριβώς κάναμε».

Για το αν είναι ο Παναθηναϊκός αμυντικογενής ή επιθετικογενής ομάδα: «Ξεκινήσαμε με στόχο να είμαστε μια ομάδα που βασίζεται στην άμυνα. Και αυτό είναι που θα μας δώσει ώθηση και στην επίθεση. Γνωρίζουμε το ταλέντο που διαθέτουμε. Όσο είμαστε συνεπείς και κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στο αμυντικό κομμάτι, θα πετύχουμε πολλές σπουδαίες νίκες σαν κι αυτή κατά τη διάρκεια της σεζόν».