Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας 33 πόντους, εκ των οποίων τους 23 τους πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο, που αποτελούν ρεκόρ στη EuroLeague.

Μυθικός ήταν ο Κέντρικ Ναν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και μπόρεσε να... οδηγήσει την ομάδα του προς την 8η νίκη της στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε πράγματα και... θαύματα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 33 πόντους εκ των οποίων τους 23 τους πέτυχε στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο!

Μάλιστα οι 23 πόντοι που πέτυχε ο Ναν στην τελευταία περίοδο, αποτελούν ρεκόρ με τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει παίκτης σε ένα δεκάλεπτο.

Ξεπέρασε την προηγουμένη επίδοση του Τζάρεντ Μπάτλερ που ήταν 22 πόντοι στην αναμέτρηση της Παρτίζαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 23 Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα η επίδοση του Ναν αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη σε οποιαδήποτε περίοδο στην ιστορία της διοργάνωσης, απέχοντας μόλις τρεις πόντους από τους 26 που είχε πετύχει ο Κάρσεν Έντουαρντς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη σεζόν 2024-25, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν (93-90).

Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 33 πόντους (8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 λάθη, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.