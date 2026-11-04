Πολλά τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που συνδέουν τον Κόουλ Άντονι με τον Ολυμπιακό.

Σε αναζήτηση ενίσχυσης στην περιφέρεια, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για τη θέση των γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός θέλει άμεσα να βρει κάποιον καλό point guard, όμως δεν θα προχωρήσει σε λύση ανάγκης. Θέλει να βρει κάτι καλό, έναν παίκτη που θα ταιριάζει στα θέλω του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα μπορέσει να προσφέρει πολλά στους «ερυθρόλευκους».

Τις τελευταίες ώρες, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από δημοσιογράφους του εξωτερικού, που συνδέουν το όνομα του Ολυμπιακού, με τον Κόουλ Άντονι. Ο 26χρονος, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο NBA (Μάτζικ και Μπακς), αγωνίζεται πλέον στην Αυστραλία και τη Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ.

Παρά τα όσα γράφονται στο εξωτερικό, ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει την περίπτωση του Άντονι και τα σενάρια που τον θέλουν ως στόχο των «ερυθρόλευκων», δεν ισχύουν.