Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά από απόφαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για ένα μήνα.

Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, θα αποφάσιζαν από κοινού με τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, για το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά το post, που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, πριν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακος ενημέρωσε τον κόσμο πως ο Ντόρσεϊ, θα παραμεινει εκτος αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομαδας για ενα μηνα, λογω πειθαρχικου παραπτωματος.

Ο διεθνής γκαρντ ανέβασε story από το ΣΕΦ λίγες ώρες, όπου έκανε την προπόνηση του και ανέμενε την απόφαση. Τελικά δεν θα βρεθεί στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του για ένα μήνα.