Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο χρόνια. Το σκεπτικό της απόκτησης του 30χρονου Αμερικανού.

Στον... απόηχο της τιμωρίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ για έναν μήνα και του «χάους» που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ μετά το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Τζον Κόντσαρ για τα επόμενα δύο χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της περιφέρειάς του.

Ο προερχόμενος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αθλητής, είναι κατά κόρον shooting guard και αγωνίζεται στη θέση 2 αλλά μπορεί να προσφέρει και στη θέση 3, ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα και το σχήμα της ομάδας. Είναι ψηλός γκαρντ με έφεση στο ριμπάουντ, όπου οι ερυθρόλευκοι παρουσιάζουν κάποιες παθογένειες και διακρίνεται για την ικανότητα και την προσήλωσή του στα αμυντικά καθήκοντα.

Το σουτ είναι ένα από τα... ψεγάδια του παιχνιδιού του αλλά στο καλό του βράδυ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αντίπαλο και να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ουσιαστικά, το σκεπτικό που ώθησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, ήταν η προσθήκη ενός παίκτη - αρωγού στις θέσεις 2 και 3, ώστε να πλαισιώσει τους Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ, κατά κύριο λόγο. Ο Κόντσαρ έρχεται στο λιμάνι για να βάλει σκληράδα και μέγεθος στον αγωνιστικό προσανατολισμό των Πρωταθλητών Ευρώπης και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γηραιά Ήπειρο.