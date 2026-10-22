Ντόρσεϊ: Βρίσκεται στο ΣΕΦ, το story του από το γυμναστήριο
Στο ΣΕΦ βρίσκεται και προπονείται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε πως βρίσκεται στο φαληρικό στάδιο και προπονείται στο γυμναστήριο.
Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, θα αποφασίσουν από κοινού με τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, για το μέλλον του ποιοτικού γκαρντ, μετά το post, που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, πριν το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
Δείτε το story του Τάιλερ Ντόρσεϊ:
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