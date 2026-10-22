Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, η Παρτίζαν Βελιγραδίου συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Κάτοικος Βελιγραδίου θα είναι ο Ρόμπερτ Φρανκς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport! Η έγκριτη σερβική πηγή κάνει λόγο για συμφωνία του παίκτη με την Παρτίζαν του Πενιαρόγια, η οποία -όπως όλα δείχνουν- συνεχίζει την ενίσχυσή της μετά και την προσθήκη του Αντόνιο Ριβς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, ο αθλητής έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται να βρεθεί στην πρωτεύουσας της Σερβίας, έως το τέλος της εβδομάδας. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Αμερικανός μέτρησε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 53 παιχνίδια με την Ιμπαράκι στην Ιαπωνία, σουτάροντας με 49,1% εντός πεδιάς και 40% από τη γραμμή του τριπόντου.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στη G League, αφού δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019, παρά την τετραετή παρουσία του στο Ουάσιγκτον Στέιτ.



