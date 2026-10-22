Παρτίζαν: Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς
Κάτοικος Βελιγραδίου θα είναι ο Ρόμπερτ Φρανκς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport! Η έγκριτη σερβική πηγή κάνει λόγο για συμφωνία του παίκτη με την Παρτίζαν του Πενιαρόγια, η οποία -όπως όλα δείχνουν- συνεχίζει την ενίσχυσή της μετά και την προσθήκη του Αντόνιο Ριβς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, ο αθλητής έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται να βρεθεί στην πρωτεύουσας της Σερβίας, έως το τέλος της εβδομάδας. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Αμερικανός μέτρησε κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 53 παιχνίδια με την Ιμπαράκι στην Ιαπωνία, σουτάροντας με 49,1% εντός πεδιάς και 40% από τη γραμμή του τριπόντου.
Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στη G League, αφού δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019, παρά την τετραετή παρουσία του στο Ουάσιγκτον Στέιτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.