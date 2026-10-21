Η Παρτίζαν προχώρησε σε μία πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Αντόνιο Ριβς.

Η Παρτίζαν αν και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague με 3/3, έχουν ακολουθήσει τρεις διαδοχικές ήττες. Η ομάδα του Βελιγραδίου που θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην Ευρώπη και να επιστρέψει στις επιτυχίες στη Σερβία, προχώρησε σε μία εξαιρετική μεταγραφή.

Ο λόγος για τον Αντόνιο Ριβς, ο οποίος κάνει για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ, έχει παίξει σε Πέλικανς και Χόρνετς, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Ο Αντόνιο Ριβς είναι ο νέος παίκτης της Παρτίζαν

Ο Αμερικανός γκαρντ Αντόνιο Ριβς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Παρτίζαν! Ο μέχρι πρότινος παίκτης της θυγατρικής ομάδας των Αϊόβα Γουλβς γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2000 στο Σικάγο.

Μετά την κολεγιακή του καριέρα στο Illinois State και στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, ο Ριβς επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2024 από τους Ορλάντο Μάτζικ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, καθώς και με τη θυγατρική τους ομάδα στη G League.

Ο νέος παίκτης των «ασπρόμαυρων» αγωνίστηκε έπειτα στους Σάρλοτ Χόρνετς και στη θυγατρική τους ομάδα, προτού ενταχθεί στην Παρτίζαν μετά τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Γουλβς.

Το 2026, αγωνιζόμενος με τη θυγατρική ομάδα των Χόρνετς, ο Αντόνιο Ριβς κατέκτησε το πρωτάθλημα της G League.

Στο NBA, ο Ριβς έχει αγωνιστεί σε 44 παιχνίδια με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Όσον αφορά την παρουσία του στους Σάρλοτ Χόρνετς, ο νέος παίκτης της Παρτίζαν κατέγραψε κατά μέσο όρο 2,7 πόντους σε 10 αγώνες, με κάτι λιγότερο από επτά λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι».