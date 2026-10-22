Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε στη Media Day σχετικά με την ενδεχόμενη μεταγραφή του Τζον Κόντσαρ αλλά και για την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στη σημερινή Media Day που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν την 7η αγωνιστική της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για τις φήμες που ακούγονται γύρω από το όνομα του Τζον Κόντσαρ και την πιθανή απόκτηση του από τους ερυθρόλευκους όσο και για την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Σχετικά με τη μεταγραφή του Τζον Κόντσαρ: «Αληθεύει, ότι είμαστε στην αγορά, γιατί οι τραυματισμοί και τα κενά αυτή τη στιγμή, αυτό επιτάσσουν. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτά, εμείς πάντα με τους προέδρους κοιτάμε την αγορά και έχουμε μια επικοινωνία στο πως θα μπορέσει η ομάδα μας, ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά, να τα καλύψει. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά το γεγονός ότι είμαστε στην αγορά και κοιτάμε είναι δεδομένο».

Όσον αφορά την τιμωρία του 30χρονου Ελληνοαμερικανού, η οποία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα δήλωσε: «Οι αποφάσεις τέτοιου είδους δεν καμία έχουν σχέση με τις αρχές μας και όχι με ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να μείνεις πιστός στις αρχές σου ακόμα και αν πρέπει να παίξω εγώ, το λέω με υπερβολή».