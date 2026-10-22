Ο Μπαρτζώκας πήρε θέση για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Καλό είναι να μην υπάρχουν σκιές»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και έδωσε το δικό του σχόλιο για τα όσα έχουν συμβεί.

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και επέφερε τη σύλληψη διαιτητών αλλά και του προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου (μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο LIVE του Gazzetta).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Εφές για τη Euroleague, πήρε θέση για τα όσα έχουν συμβεί και τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ ενώ είπε ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν σκιές από το συγκεκριμένο σκάνδαλο.

Χαρακτηριστικά: «Είναι αποκαλύψεις που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι υπέρ της νομιμότητας και καλό είναι να μην υπάρχουν σκιές».