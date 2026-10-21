EuroLeague: «Εκτός ορισμών η Τσαρούχα»

Η EuroLeague μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, πήρε θέση σχετικά με τη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες. Μετά τη σύλληψη της Βάσως Τσαρούχα, η EuroLeague πήρε θέση και προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αλλά και από τη EuroLeague, η Τσαρούχα θα είναι εκτός ορισμών στα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η ενημέρωση της EuroLeague

«Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει αγώνες σε καμία διοργάνωση της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των αρμόδιων τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball».