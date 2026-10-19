Ο Κάμερον Πέιν συμφώνησε με την Αναντολού Εφές και επέστρεψε στην Euroleague, αλλά μια άλλη τουρκική ομάδα είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του, όμως ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς έφερε τα πάνω-κάτω.

Στο Χιούστον έκανε προπονήσεις μόνος του για να είναι σε ετοιμότητα μέχρι πριν λίγο καιρό ο Κάμερον Πέιν, ώσπου χτύπησε το τηλέφωνο και δέχθηκε αρχικά την πρόταση της Μπεσίκτας για να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή. Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς στον αχίλλειο τένοντα άλλαξε τα πάντα! Η Αναντολού Εφές μπήκε σφήνα και μέσα σε δυο ώρες ο Αμερικανός γκαρντ άλλαξε γνώμη αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Μπεσίκτας.

«Βρισκόμουν στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Χιούστον και απλώς γυμναζόμουν», δήλωσε ο Κάμερον Πέιν στο BasketNews μετά τη νίκη της Έφες στο Κάουνας επί της Ζάλγκιρις, ενθυμούμενος τις ημέρες πριν από την τελευταία του μεταγραφή στην Euroleague. «Δούλευα καθημερινά και απλώς προσπαθούσα να παραμείνω έτοιμος για να επιστρέψω».

Ο Κάμερον Πέιν παραλίγο να ενταχθεί σε άλλη ομάδα της Euroleague λίγες ώρες πριν εμφανιστεί ξαφνικά η Αναντολού Έφες. «Υπήρχε στην πραγματικότητα μια άλλη ομάδα της Euroleague που επικοινωνούσε μαζί μου ακριβώς τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Μάικ Τζέιμς. Ήταν τρελό το πώς εξελίχθηκαν όλα και πώς κατέληξα εδώ, αλλά όλα καλά», επισήμανε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε και την ομάδα με την οποία έφτασε ένα βήμα από τη συμφωνία. «Η Μπεσίκτας. Ήμουν τόσο κοντά στο να υπογράψω μαζί τους και κυριολεκτικά δύο ώρες αργότερα τραυματίστηκε ο Τζέιμς. Αυτό ουσιαστικά μου άλλαξε γνώμη. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, επειδή ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε απρόσμενα και επικοινώνησαν μαζί μου. Ήμουν έτοιμος. Ήμουν έτοιμος να παίξω μπάσκετ, οπότε ήρθα αμέσως».

