Βεζένκοβ: «Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν τι κάνει ο Εντζάι»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 105-100.

Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Μετά το διπλό στην έδρα της Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν τις νίκες τους στη διαβολοβδομάδα, καθώς επικράτησαν με 105-100 στην έδρα της Μπαρτσελόνα για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 25 πόντους (10/10 βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μίλησε για την εικόνα του αγώνα, ενώ αποθέωσε τον Εμπάι Εντζάι.

Ο Βεζένκοβ είπε

«Νομίζω ότι μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ήμασταν μπροστά με 13 πόντους, είχαμε φτάσει μέχρι το 93 κάποια στιγμή. Είχαμε αρκετά προβλήματα με τραυματισμούς. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα πεντάρια μας σήμερα, καθώς είχαμε προβλήματα τραυματισμών σε αυτή τη θέση.



Ήρθαμε στην Ισπανία για να παλέψουμε απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, παίξαμε δύο παρατάσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις. Είναι δύσκολο να λείπεις τόσο καιρό από το σπίτι σου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πήραμε τις νίκες».



Για τον Εντζάι και τη συνεισφορά των συμπαικτών του: «Είναι καταπληκτικός. Πιθανότατα πολλοί δεν έχουν δει το ταλέντο και την ποιότητά του. Μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ μπορούν να καταλάβουν αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ. Μόνο λίγοι μπορούν να καταλάβουν τέτοιους παίκτες, το ταλέντο και τις δυνατότητές τους. Είναι καταπληκτικός τύπος.



Όλοι βοήθησαν. Μιλάμε για τον Εντζάι, αλλά όλοι βοήθησαν. Ο Μοντέρο σήμερα έπαιξε τραυματίας και πέτυχε καλάθια που ήταν πολύ κρίσιμα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε».