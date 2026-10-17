Παρέδωσε μαθήματα χαρακτήρα!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην παράταση (105-100) της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague με τον Σάσα Βεζένκοβ να είναι απολαυστικός και να συμπληρώνεται ιδανικά από τον Εμπάι Εντζάι που έκανε άλλη μια μεγάλη εμφάνιση. Πολύτιμοι Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Οι νίκες όπως αυτή που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Παλαού Μπλαουγκράνα απέναντι στη Μπαρτσελόνα στην παράταση (105-100) δεν ισχυροποιούν απλά τον χαρακτήρα, αλλά αποδεικνύουν πως μια ομάδα ξέρει να βρίσκει τον δρόμο ακόμη κι όταν έρθουν τα πάνω-κάτω, όπως συνέβη στο τέλος της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, όταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον με τρίποντο σε επίθεση 8 δευτερολέπτων (επελέγη να μην γίνει φάουλ) ευστόχησε σε τρίποντο στέλνοντας ουσιαστικά τον αγώνα στην παράταση.

Σ' εκείνο το σημείο, όπως συνέβη και 72 ώρες νωρίτερα στη Roig Arena με τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός έκανε ξανά αυτό που γνωρίζει καλά, έμεινε όρθιος στα δύσκολα, άντεξε την πίεση, βρήκε πρωταγωνιστές (Εμπάι Εντζάι και Γιαν Μοντέρο) εκεί που τους χρειαζόταν και έφυγε από τη Βαρκελώνη με ένα σπουδαίο διπλό, βγαίνοντας ατσαλάκωτος από τη διαδικασία της διπλής αγωνιστικής επί ισπανικού εδάφους.

Μια νίκη που επιβεβαιώνει ότι το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα διαθέτει κάτι πολύτιμο, την ικανότητα να διαχειρίζεται τη μεγάλη πίεση όταν το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ακόμη και όταν η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο +3 ο Ολυμπιακός παρέμεινε ψύχραιμος, διαχειρίστηκε με σύνεση τις κατοχές και έφτασε στο καλάθι πιο εύκολα απ' ότι επιχειρούσε ο αντίπαλος που έπαιζε στο γήπεδο του.

Βεζένκοφ: Ο ηγέτης που έκανε τη διαφορά

Αν υπάρχει ένας παίκτης που ξεχώρισε πάνω από όλους, αυτός ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος της επιρροής του. Ο Βεζένκοφ ήταν αποτελεσματικός, διάβασε σωστά τις καταστάσεις και τιμώρησε τα αμυντικά λάθη της Μπαρτσελόνα. Τελείωσε τον αγώνα με 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και το απόλυτο (10/10) στις βολές. Ο Σάσα Βεζένκοφ αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς της ομάδας του. Η εμφάνισή του δεν ήταν απλώς παραγωγική. Ήταν εμφάνιση πρωταγωνιστή, από εκείνες που κρατούν τον Ολυμπιακό ανταγωνιστικό ακόμη κι όταν το παιχνίδι βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού».

Εντζάι: Ο παράγοντας που άλλαξε τις ισορροπίες

Μπορεί ο Σάσα Βεζένκοβ να ήταν ο ηγέτης για άλλη μια φορά των «ερυθρολεύκων», αλλά ο παράγοντας που άλλαξε τις ισορροπίες κυρίως στην παράταση ήταν ο Εμπάι Εντζάι.

Ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ έβαλε τη σφραγίδα του με έξι πόντους (από τους συνολικά 17), ανάμεσά τους ένα μεγάλο τρίποντο, ενώ προσέφερε και στην αμυντική λειτουργία. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε στην εκτέλεση. Ήταν η ενέργεια, η αποφασιστικότητα και η ικανότητά του να ανταποκριθεί στην πίεση που τον έκαναν τόσο σημαντικό. Σε τέτοια παιχνίδια, οι πρωταγωνιστές δεν είναι πάντοτε εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αλλά είναι και εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική ενός πενταλέπτου με δύο σωστές αποφάσεις, ένα μεγάλο σουτ ή μια καλή άμυνα.

Ο Εμπάι Εντζάι έκανε ακριβώς αυτό που δεν αποτυπώνεται πολλές φορές στο φύλλο της στατιστικής. Έδωσε στον Ολυμπιακό λύσεις όταν η «μπάλα έκαιγε», πήρε ριμπάουντ και έπαιξε άμυνα σε όποιον παίκτη χρειάστηκε δίνοντας πολλές φορές βοήθεια και κλείνοντας διαδρόμους.

Εξαιρετικός, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Η αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια έδωσε σημαντική ώθηση στον Ολυμπιακό κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Με σωστές επιλογές και αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση, βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας από τον αντίπαλο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Το προσωπικό τρίποντο του Μοντέρο και η ψυχραιμία της παράτασης

Η παράταση δεν κρίθηκε μόνο από την παραγωγικότητα του Εμπάι Εντζάι. Ο Γιαν Μοντέρο βρήκε επίσης τη δική του στιγμή, ευστοχώντας σε ένα προσωπικό τρίποντο (95-103, στα 42 δευτερόλεπτα) που βοήθησε τον Ολυμπιακό να «κλειδώσει» τη νίκη στο φινάλε της παράτασης. Το σουτ του Δομινικανού γκαρντ λειτούργησε ως απάντηση στην πίεση που ασκούσε η Μπαρτσελόνα.

Εκεί φάνηκε ξανά η σημασία της ψυχραιμίας. Ο Ολυμπιακός δεν αναζήτησε βεβιασμένα το σουτ για να τελειώσει τη δουλειά, αλλά αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από την άμυνα με σωστό «διάβασμα» και πέτυχε τον στόχο του.

Το winning mentality που κάνει τη διαφορά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της νίκης είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Ο Ολυμπιακός δεν απέφυγε τα λάθη. Ωστόσο, όταν βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση, έδειξε ότι διαθέτει τις προσωπικότητες και την ωριμότητα για να διαχειριστεί την πίεση. Αυτό είναι το winning mentality, η ικανότητα να βρίσκεις λύσεις όταν το σχέδιο δεν λειτουργεί όπως επιθυμείς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν χρειάστηκε επιθετική παραγωγικότητα, βρήκε τον Βεζένκοφ και τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Όταν ήρθε η ώρα της παράτασης, ο Εντζάι και ο Μοντέρο έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις. Και όταν η πίεση του αντιπάλου μεγάλωσε, η ομάδα δεν αλλοίωσε το χαρακτήρα της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πράγματα να διορθώσει, απλώς σ' αυτό το ματς υπήρξαν πολλά προβλήματα με παίκτες που αντιμετώπιζαν ενοχλήσεις (Μιλουτίνοφ στη μέση) ή τραυματίστηκαν στο ματς όπως ο Ντόντα Χολ (διάστρεμμα), ο Γιαν Μοντέρο (ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο) και ο Εμπάι Εντζάι (υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό μάτι), που καθιστούν ακόμη μεγαλύτερη την αξία και τη σημασία της νίκης. Ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι διαθέτει αυτή την ανθεκτικότητα, που απαιτείται, ώστε να παίρνει αυτό που θέλει χωρίς να περιμένει να του... χαριστεί τίποτε.

Δύο παρατάσεις, δύο μεγάλα διπλά, ένα ξεκάθαρο μήνυμα

Η νίκη επί της Μπαρτσελόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί με εκείνη απέναντι στη Βαλένθια. Δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, δύο φορές στην παράταση, δύο φορές με τον Ολυμπιακό να βρίσκει τον τρόπο να φύγει νικητής στο τέλος.

Η διπλή αγωνιστική δοκίμασε τις αντοχές, τη συγκέντρωση και το βάθος της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν απλώς δύο αποτελέσματα. Έδειξαν ότι μπορούν να διαχειριστούν αγώνες υψηλής έντασης, στους οποίους η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να κρατήσει τα θετικά, να αναλύσει τα λάθη του και να συνεχίσει με την ίδια πνευματική ετοιμότητα. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα οι «ερυθρόλευκοι» δεν κέρδισαν επειδή όλα πήγαν τέλεια. Κέρδισαν επειδή, όταν το παιχνίδι μπήκε στις κρίσιμες κατοχές, είχε τις απαντήσεις.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα που στέλνει αυτή η νίκη, ο Ολυμπιακός ακόμη και στα δύσκολα, ή όταν μοιάζει να παίρνει άλλη τροπή ένα παιχνίδι, έχει τον τρόπο να φτάνει στο στόχο του, διατηρώντας την ψυχραιμία του και παραδίδοντας μαθήματα χαρακτήρα...

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.

