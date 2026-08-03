Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά τη νίκη της ισραηλινής ομάδας επί του Παναθηναϊκού.

Μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί του Παναθηναϊκού, ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως είναι θαυμαστής του μεγαλομετόχους της «πράσινης» ΚΑΕ, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όφερ Γιανάι:

«Ήταν εκπληκτικό. Κι εμείς είμαστε ιστορική ομάδα, αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για μας το να έρθουμε να παίξουμε κόντρα στις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και θα κερδίσει το πρωτάθλημα και να παίζουμε απέναντι στον θρυλικό Ομπράντοβιτς και να πάρουμε τη νίκη, είναι μεγάλη υπόθεση για μας.

Βλέπουμε τα πράγματα πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλουμε να προχωρήσει το μπάσκετ και όχι να διοικείται από Αμερικανούς που δεν καταλαβαίνουν την κουλτούρα. Αλλά, πρέπει να προχωρήσουμε ως επιχείρηση. Θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν πολύ ζεστός απέναντί μου. Ήταν μεγάλη τιμή μου που φάγαμε μαζί. Μετά συνάντησα τη μητέρα του, η οποία πραγματικά μπορεί να γίνει μια εξαιρετική GM, Είναι πολύ έμπειρη στο μπάσκετ. Ωστόσο, συνάντησα και τη μητέρα του Δημήτρη Ιτούδη και την ευχαρίστησα που είχε στην κοιλιά της 9 μήνες αυτό τον άνθρωπο.

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα φαβορί για τα franchise είναι η Χάποελ, η Παρί, η Ντουμπάι, έχουν το μπάτζετ και παίζουν σε ανταγωνιστικές λίγκες. Έχουμε καλές πιθανότητες για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Ξέρω πολύ καλά ότι θέλω να συνεισφέρουμε στη Euroleague Και να τη δούμε ως μια δουλειά και να δράσουμε γρήγορα και να είμαστε σταθεροί. Οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν μια πρόταση που δεν θα μπορούμε να αρνηθούμε, 10 δισ. δολάρια και είμαστε μαζί, αλλά δεν θα το κάνουν.

Μας λείπει να παίζουμε με τον κόσμο μας, αλλά από αυτό προκύπτουν άλλα θετικά. Για παράδειγμα, το Κατάρ έχει λιγότερα λεφτά και για αυτό τον λόγο, η Βιλερμπάν αναγκάστηκε να χάσει παίκτες από το ρόστερ της και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Φρανσίσκο.

Είμαι πραγματικά πολύ μεγάλος θαυμαστής του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Όλοι λένε ότι είναι τρελός, αλλά δεν είναι τρελός. Είναι πολύ παθιασμένος και ξέρει βήμα - βήμα πώς να χτίσει μια ομάδα. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να γίνουν πράγματα γρήγορα, αλλά δεν μπορείς όλα να τα κατακτήσεις σε μια μέρα και να χτίσεις μια ομάδα σε μια χρονιά. Πρέπει να έχεις διαδικασία. Νομίζω η ομάδα που έχουμε τώρα είναι από τις καλύτερες που έχει δει η Euroleague και είμαι εντυπωσιασμένος που νικήσαμε εδώ. Αυτή θα είναι η μοναδική ήττα του Παναθηναϊκού εδώ»