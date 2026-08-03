Ομπράντοβιτς: «Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά»

Το δικό του σύντομο σχόλιο έκανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να συνεχίσει το αήττητο σερί του στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» που είχαν ρεκόρ 5-0, φιλοξένησαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης, με την ομάδα του Ιτούδη να φεύγει με το διπλό (91-81) από το «T-Center».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς, με τον πολύπειρο προπονητή να αναφέρεται στις επιθετικές αποφάσεις της ομάδας του.

Ο Ομπράντοβιτς είπε

«Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά. Η Χάποελ αξιζε τη νίκη σήμερα».