Ομπράντοβιτς: «Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά»
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να συνεχίσει το αήττητο σερί του στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» που είχαν ρεκόρ 5-0, φιλοξένησαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης, με την ομάδα του Ιτούδη να φεύγει με το διπλό (91-81) από το «T-Center».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς, με τον πολύπειρο προπονητή να αναφέρεται στις επιθετικές αποφάσεις της ομάδας του.
Ο Ομπράντοβιτς είπε
«Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά. Η Χάποελ αξιζε τη νίκη σήμερα».
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