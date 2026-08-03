Μπαρτζώκας: «Ο Μοντέρο υποφέρει από ένα χτύπημα στον αστράγαλο αλλά ζήτησε να παίξει»

Ο Γιώργος Μπαετζώκας έκανε το δικό του σχόλιο για το πολύ μεγάλο διπλό που πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε δεύτερη παράταση μέσα σε λίγα 24ωρα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν και πάλι εξαιρετικό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν την ποιότητά τους κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έφυγαν από το «Παλάου Μπλαουγκράνα» με το διπλό (105-100).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το ματς, τις απουσίες, αλλά και τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτες του, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένος.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Από τα εφτά παιχνίδια τα έξι είναι εκτός έδρας και χάσαμε μόνο το ένα. Είμαι παραπάνω από ικανοποιημένος από το τι κάνουν οι παίκτες μας, εκτιμώ ιδιαίτερα το πώς λειτούργησαν στην παράταση.

Δεν είχαμε τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ένιωσε πολύ έντονες ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Μοντέρο υποφέρει από ένα χτύπημα στον αστράγαλο. Ζήτησε όμως να παίξει και στην παράταση πέτυχε πολύ σημαντικό καλάθι. Στη συνέχεια δείξαμε τον χαρακτήρα μας και το πόσο δυσκατάβλητοι είμαστε απέναντι στους αντιπάλους.

Είμαι ικανοποιημένος με πέντε νίκες σε έξι εκτός έδρας παιχνίδια. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς να κερδίζουμε τέτοια ματς. Έχουμε παίκτες που μπορούν να τραβήξουν το κουπί, όπως τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, αλλά και παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά στην παράταση.

Δεν υποτιμώ καμία νίκη μέχρι στιγμής, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες για το μπάσκετ που θα παίξουμε στο μέλλον».