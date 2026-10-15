Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ, που αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης με «σάρκα και οστά» ο Λόνι Γουόκερ! Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ, που επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς του Γιόκιτς.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς προσθέτει στο ρόστερ του έναν εκρηκτικό γκαρντ με έφεση στο σκοράρισμα και εμπειρία από τη EuroLeague, αφού φόρεσε τις φανέλες των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην καριέρα του στο NBA πέρασε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Φιλαδέλφεια 76ερς, καταγράφοντας 10 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μ.ό, σε 342 αγώνες.