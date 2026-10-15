Μπεσίκτας: Ανακοίνωσε τον Λόνι Γουόκερ
Κάτοικος Κωνσταντινούπολης με «σάρκα και οστά» ο Λόνι Γουόκερ! Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ, που επιστρέφει στην Ευρώπη, καθώς έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς του Γιόκιτς.
Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς προσθέτει στο ρόστερ του έναν εκρηκτικό γκαρντ με έφεση στο σκοράρισμα και εμπειρία από τη EuroLeague, αφού φόρεσε τις φανέλες των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Στην καριέρα του στο NBA πέρασε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Φιλαδέλφεια 76ερς, καταγράφοντας 10 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μ.ό, σε 342 αγώνες.
Resmi Açıklama I Lonnie Walker IV Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı. NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi. Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) October 15, 2026
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