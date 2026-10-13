Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού εν όψει της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής από την άκρως ξεχωριστή βραδιά στο Βελιγράδι προς τιμήν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικρατώντας με 55-72 της Παρτίζαν για να παραμείνει αήττητος στη EuroLeague.

Η «διαβολοβδομάδα» συνεχίζει με τους «πράσινους» να επιστρέψουν στη βάση τους στην Αθήνα για να υποδεχτούν αυτή τη φορά εκείνοι έναν μαθητή του Ομπράντοβιτς και κορυφαίο Έλληνα τεχνικό, τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο στις 21:15.