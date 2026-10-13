Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και Παναθηναϊκός με Bet Builder σκόρερ, σε δύσκολες αποστολές εκτός

Τα ακόμα πιο δύσκολα ξεκινούν και η EuroLeague ανεβάζει δυναμικά στροφές!

ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ 21+ | ELABET - 205 ΔΩΡΑ* SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ετοιμάζουν βαλίτσες για δύο απαιτητικές αποστολές, με κοινό στόχο να επιστρέψουν στην Ελλάδα με το ροζ φύλλο αγώνα. Οι «πράσινοι», με το απόλυτο 4/4 και την ψυχολογία στα ύψη, δοκιμάζονται στην «καυτή» έδρα της Παρτίζαν, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Βαλένθια για μια μάχη ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες επιθέσεις της διοργάνωσης. Βελιγράδι και Ισπανία μπαίνουν στο επίκεντρο, σε μια αγωνιστική που υπόσχεται ένταση, θέαμα και μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Ανανεωμένη Προσφοράς* Γνωριμίας!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Παναθηναϊκός νικητής & Φρανσίσκο Over 15,5 πόντοι & Χέιζ Ντέιβις Over 14,5 πόντοι

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το τέλειο ξεκίνημα στη EuroLeague, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επικρατήσει σε όλα τα παιχνίδια της με διαφορά τουλάχιστον 18 πόντων, συνδυάζοντας επιθετική αποτελεσματικότητα και εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Όλες οι νίκες όμως ήταν εντός έδρας και τώρα έρχεται η πρώτη ζόρικη έξοδος.

Τελευταίο δείγμα γραφής το εμφατικό 92-74 επί της Φενερμπαχτσέ, με τους Ματίας Λεσόρ και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να σημειώνουν από 19 πόντους και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να προσθέτει 17. Η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, με παθητικό μόλις 73 πόντους ανά αγώνα, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του «τριφυλλιού», που πλέον καλείται να επιβεβαιώσει την ποιότητά του και μακριά από το Telekom Center Athens.

Η Παρτίζαν, από την πλευρά της, ξεκίνησε με τρεις διαδοχικές νίκες, πριν γνωρίσει την πρώτη ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 86-76. Ο Κάρλικ Τζόουνς σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Ίθαν Τόμπσον πρόσθεσε 17. Η Belgrade Arena αποτελεί παραδοσιακά δύσκολη έδρα για τον Παναθηναϊκό, που έχει ηττηθεί στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του εκεί. Ένα επιπλέον στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον στην πρώτη φετινή ευρωπαϊκή έξοδο των «πρασίνων».

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Ολυμπιακός & Βεζένκοφ Over 16,5 πόντοι & Μοντέρο Over 14,5 πόντοι

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ισπανία έχοντας επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική εικόνα και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ με 49-31. Με ρεκόρ 3-1 και μέσο όρο 95,5 πόντους, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διαθέτει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης.

Απέναντί της βρίσκεται η αήττητη Βαλένθια, που έχει ξεκινήσει με 4/4 και σημειώνει 101,3 πόντους ανά αγώνα. Οι Ισπανοί επικράτησαν πρόσφατα της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους δυναμική.

Η αναμέτρηση συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με υψηλή παραγωγικότητα, διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά και σημαντικές φιλοδοξίες.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει εμπειρία, βάθος και ποιότητα στη ρακέτα, ενώ η Βαλένθια επενδύει στην ταχύτητα, την κυκλοφορία της μπάλας και τον επιθετικό πλουραλισμό.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ