NBA: Νέα ένταση με πρωταγωνιστή τον Γκριν - Πέταξε τον Μάλουατς στο παρκέ και άρπαξε τον Μπρουκς
Οι Γουόριορς υπερασπίστηκαν την έδρα τους κόντρα στους Σανς και πήραν τη νίκη με 116-113. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ μεγάλη ένταση δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
O Μπούκερ έδωσε μία πάσα στο ζωγραφιστό στον Μάλουατς, ο οποίος έκανε φάουλ στον Ντρέιμοντ Γκριν. Ο 36χρονος σηκώθηκε άμεσα από το παρκέ και με μία λαβή έπιασε τον αντίπαλό του και τον έριξε κάτω.
Ο Ντίλον Μπρουκς πήγε προς το μέρος του Γκριν, με τον δεύτερο να τον αρπάζει από τη φανέλα. Ξαφνικά είχε γίνει μία σύρραξη μέσα στο παρκέ, με τους διαιτητές να αποβάλουν τον Γκριν.
Δείτε τι έγινε
As you'd expect, Dillon Brooks and Draymond Green get into it. Green threw Khaman Maluach to the ground to start the altercation. https://t.co/sInMe4j9Gl— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 3, 2026
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