ΜακΙντάιρ: «Ξέρουμε τι θέλει ο coach από εμάς»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην SUNEL Arena και τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Εφές.

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα στην Μπολόνια και επικράτησαν της Εφές με 89-66 για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο 3-1 ρεκόρ και ενας από τους παίκτες που διακρίθηκαν ήταν και ο Κόντι Μίλερ-Μακ Ιντάιρ.

«Είναι αγώνας 40 λεπτών. Είχαμε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε καλά στην άμυνα, μείναμε συγκεντρωμένοι μετά από κάποια λάθη που κάναμε στο δεύτερο δεκάλεπτο» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ και συνέχισε:

«Με τον κόουτς έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Είναι ξεκάθαρος στο αγωνιστικό πλάνο και ξέρουμε τι θέλει από εμάς. Είμαι συγκεντρωμένος στην επίθεση αλλά το βασικό είναι να γίνει η δουλειά στην άμυνα».