ΜακΙντάιρ: «Ξέρουμε τι θέλει ο coach από εμάς»
Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα στην Μπολόνια και επικράτησαν της Εφές με 89-66 για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο 3-1 ρεκόρ και ενας από τους παίκτες που διακρίθηκαν ήταν και ο Κόντι Μίλερ-Μακ Ιντάιρ.
«Είναι αγώνας 40 λεπτών. Είχαμε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε καλά στην άμυνα, μείναμε συγκεντρωμένοι μετά από κάποια λάθη που κάναμε στο δεύτερο δεκάλεπτο» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ και συνέχισε:
«Με τον κόουτς έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Είναι ξεκάθαρος στο αγωνιστικό πλάνο και ξέρουμε τι θέλει από εμάς. Είμαι συγκεντρωμένος στην επίθεση αλλά το βασικό είναι να γίνει η δουλειά στην άμυνα».
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