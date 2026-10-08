Μπαρτζώκας για το συμβάν στην Μπολόνια: «Δεν έκαναν κάτι επίτηδες, αλλά έμαθα ότι έγινε προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας»

O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς του Ολυμπιακού με την Εφές, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός αναζητά τρόπο να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague και δοκιμάζεται στη SUNEL Arena με την Εφές (9/10, 21:15, Live Gazzetta, Novasports Prime) για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο συμβάν στην Μπολόνια με τους παίκτες της Βίρτους μετά το νικητήριο καλάθι του Καρ.

«Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει», ηταν τα λόγια του.