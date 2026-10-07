Μεγάλη ατυχία για τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός για έξι εβδομάδες.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Την Παρασκευή (09/10, 21:15) θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές στη Sunel Arena για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague.

Πάνω που είχε επιστρέψει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός ήταν πλήρης, ήρθε ένας νέος τραυματισμός. Ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στην GBL κόντρα στον Ηρακλή, υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου.

Υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός δράσης ο νεαρός γκαρντ για έξι βδομάδες. Από την άλλη, οι Πειραιώτες, συνέχισαν την προετοιμασία τους χωρίς τον Ντόντα Χολ, ο οποίος πήρε άδεια και ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους. Θα επιστρέψει στη χώρα μας την Πέμπτη (08/10).