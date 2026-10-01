Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στη Βίρτους
Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, με 2/2 νίκες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μία ακόμη εκτός έδρας αναμέτρηση μπροστά τους, καθώς θα φιλοξενηθούν από τη Βίρτους Μπολόνια (01/10, 21:30 LIVE από το Gazzetta) στην Ιταλία.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν έχει στη διάθεσή του ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος δεν έπαιξε με τη Ζάλγκιρις, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον
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