Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στη Βίρτους

Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ η δωδεκάδα κόντρα στη Βίρτους
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Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, με τον Κόρι Τζόσεφ να είναι διαθέσιμος.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, με 2/2 νίκες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μία ακόμη εκτός έδρας αναμέτρηση μπροστά τους, καθώς θα φιλοξενηθούν από τη Βίρτους Μπολόνια (01/10, 21:30 LIVE από το Gazzetta) στην Ιταλία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν έχει στη διάθεσή του ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος δεν έπαιξε με τη Ζάλγκιρις, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον

@Photo credits: eurokinissi
     

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