Ο Ματίας Λεσόρ μοίρασε αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Πόλος έλξης έγινε ο Ματίας Λεσόρ στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» που δεν αγωνίζεται για λόγους ξεκούρασης, μοίρασε αυτόγραφα στην ανάπαυλα σε μικρούς φίλους του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο γήπεδο.