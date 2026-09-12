Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Ο Λεσόρ μοίρασε αυτόγραφα στο ημίχρονο της αναμέτρησης
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Ο Ματίας Λεσόρ μοίρασε αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα
Πόλος έλξης έγινε ο Ματίας Λεσόρ στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.
Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» που δεν αγωνίζεται για λόγους ξεκούρασης, μοίρασε αυτόγραφα στην ανάπαυλα σε μικρούς φίλους του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: glomex
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