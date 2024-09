Ο Τρίσταν Τόμπσον θα συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν στην ομάδα όπου έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τρίσταν Τόμπσον και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφτασαν σε συμφωνία και κάπως έτσι ο Καναδός μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από την οποία και ξεκίνησε στο NBA.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και ο 33χρονος που αγωνίζεται στη θέση των ψηλών έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραμονή του από πέρυσι.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Τόμπσον είχε κατά μέσο όρο από 1,5 πόντους με 2 ριμπαόυντ και 1 ασίστ σε 8,7 λεπτά συμμετοχής. Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Ιντιάνα Πέισερς, τους Σικάγο Μπουλς και τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς αγωνίστηκε από το 2011 μέχρι και το 2020 έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2016 ενώ το φθινόπωρο του 2023 επέστρεψε στην ομάδα που τον είχε κάνει draft.

Ο ίδιος είχε τιμωρηθεί τον Ιανουάριο για 25 αγωνιστικές εξαιτίας χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Deal is now agreed upon and Thompson returns to an Eastern Conference contender that values his leadership for a franchise determined to make a deep playoff run. https://t.co/yuQfEoTOd2