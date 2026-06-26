Στον Παναθηναϊκό σκέφτονται έντονα το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοικτό ΟΑΚΑ.

Την δική του... ιστορία θέλει να γράψει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός όσον αφορά την παρουσία φιλάθλων για παιχνίδι της ομάδας.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2024 στο «Παναθηναϊκό Στάδιο» δεν ήταν αρκετό για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να... ανταποκριθούν στην τρέλα των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα γίνονται σκέψεις προκειμένου να διεξαχθεί ο φετινός τελικός στο ανοικτό ΟΑΚΑ και να βρεθούν περισσότεροι από 65.000 φίλοι της ομάδας στο γήπεδο.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» δεν θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Κίνα όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά και έτσι το τουρνουά θα λάβει χώρα στην Αθήνα.

Η έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει προκαλέσει πανδαιμόνιο στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι θέλουν να... σπεύσουν μαζικά προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη νέα ομάδας που «χτίζει» ο Σέρβος τεχνικός.

Προς το παρόν υπάρχει η σκέψη στις τάξεις της ΚΑΕ και δουλεύεται ώστε να υλοποιηθεί το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου.