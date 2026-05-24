Με ανάρτησή τους η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρησαν την ομάδα μπάσκετ των Πειραιωτών για την Ευρωλίγκα. Στους 343 οι ερυθρόλευκοι τίτλοι.

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση των ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλη Μαρινάκη ανέφερε:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης!

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague! / Big congratulations to @olympiacosbc for winning the @euroleague!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Συλλόγου.



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague της σεζόν 2025-26, στο Final 4 του ΟΑΚΑ. Το τέταρτο τρόπαιο της Euroleague στην ιστορία του τμήματος, με τον σύλλογο να φτάνει τους 343 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα! Συγχαρητήρια Θρύλε, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!



Συγχαρητήρια υπήρξαν και από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό φυσικά, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Από εκεί και πέρα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 343 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών - γυναικών. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα των 343 τίτλων του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84)

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (36)

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66)

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22)

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (74)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (32)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 7

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16)

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (13)

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4

