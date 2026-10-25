Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έμεινε εκτός οκτάδας ξένων για τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να παραμένει τιμωρημένος, από τον περσινό τελευταίο τελικό της GBL.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League, φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Για την αναμέτρηση στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο coach Μπαρτζώκας προχώρησε σε μία αλλαγή στην οκτάδα ξένων. Συγκεκριμένα, λόγω των πολλών απουσιών στην περιφέρεια, ο Κόρι Τζόσεφ μπήκε στους διαθέσιμους ξένους, ενώ εκτός έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ, από τον πέμπτο τελικό της GBL πέρυσι και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έχει τιμωρία εφτά αγωνιστικών. Για να μπορέσει ο Τζόουνς να εκτίει την ποινή του, θα πρέπει να είναι στην οχτάδα ξένων.

Από τις εφτά αγωνιστικές που είχε τιμωρηθεί, έχει εκτίσει τις πέντε, οι δύο στο Σούπερ Καπ και οι τρεις στο πρωτάθλημα. Μέχρι λοιπόν να επιστρέψει ο 29χρονος σέντερ στην οκτάδα, θα παραμείνει η ποινή των δύο αγωνιστικών που απομένουν, άρα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στην GBL.