Χεζόνια για τις απουσίες: «Πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις, αυτή είναι η νοοτροπία της Ρεάλ»

Ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε στις απουσίες της Ρεάλ πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κλείσει θέση για τον τελικό, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Στον τελικό θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ του Σκαριόλο. Εκ των ηγετών των Μαδριλένων, Μάριο Χεζόνια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού και αναφέρθηκε στην εμπειρία που παίζει ρόλο.

«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δύο ιστορικοί γίγαντες της διοργάνωσης. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν μπορώ να πω πολλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο.Με την κατάσταση του ρόστερ, με τους τραυματισμούς πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Να προετοιμαστούμε με ίδιο τρόπο όπως το κάναμε όλη τη σεζόν γιατί όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Τα ματς ειναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Είναι η μεγαλύτερη στιγμή του μπάσκετ στην Ευρώπη. Δύο ιστορικοί γίγαντες σε έναν τελικό. Δεν έχουμε αντιπερισπασμούς, ούτε είμαστε θύματα. Έχουμε στεναχωρηθεί για τους τραυματισμούς. Να πιστεύουμε και να προσπαθούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία της Ρεάλ.

Δεν με αγγίζει τι γίνεται έξω από το μπάσκετ. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ είμαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή»

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».