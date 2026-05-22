Μπαρτζώκας: «Είχαν λιγότερη πίεση από εμάς, αλλά ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στην μεικτή ζώνη μετά το τέλος του ημιτελικού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη του Ολυμπιακού.

Μετά τη λήξη του ημιτελικού με τη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην μεικτή ζώνη.

Για το πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στην πρόκριση: «Δεν υπάρχει εύκολος ημιτελικός όλα τα παιχνίδια έχουν τεράστια ένταση. Παίζαμε με τους μέχρι σήμερα πρωταθλητές Ευρώπης οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία ενώ ήταν και σε καλή κατάσταση μετά τα προβλήματα των τραυματισμών. Και είχαν και λιγότερη πίεση από εμάς, με την έννοια ότι προφανώς καταλαβαίνετε όλοι. Όμως μανατζάραμε καλά το μυαλό μου. Ήμασταν επιβλητικοί όπως έπρεπε και συμπαγείς πίσω ώστε να καλύψουμε αυτές τις βιαστικές επιλογές που είχαμε στην επίθεση.»

Για την ψυχολογία του Ολυμπιακού συγκριτικά με τα προηγούμενα Final Four: «Δεν κάναμε τίποτε διαφορετικό. Ήμασταν υγιείς. Όταν η ομάδα προετοιμάζεται καλά, έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση την παίρνεις βλέποντας από το πώς είναι η ομάδα. Και αυτό λειτούργησε».

Αν ο τελικός θα είναι πιο εύκολος από ψυχολογικής άποψης: «Προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Είναι το ίδιο δύσκολο παιχνίδι στο οποιο θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Euroleague φέτος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι».

Για την σκληράδα που έβγαλε ο Ολυμπιακός: Αμυντικά ήμασταν πολύ συμπαγείς ακόμα και όταν κάναμε βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Πίσω ήμασταν έτοιμοι να καλύψουμε αυτό που γινόταν. Και νομίζω ότι αυτά που έβαλε ο Μπιμπέροβιτς, ήταν δύσκολα σουτ. Γενικά ήμασταν πολύ συμπαγείς αμυντικά και αυτό μας βοήθησε πολύ».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».