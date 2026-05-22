Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού... συναντήθηκαν με εκείνους της Φενέρ έξω το T-Center. Το Gazzetta βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όσα γίνονται.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού ζει και αναπνέει για τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρ (18:00). Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών (είχαν ξεκινήσει από νωρίς τα συνθήματα στο Καραϊσκάκης) έφτασαν έξω στο T-Center, εκεί όπου βρίσκονται και οι φίλοι της Φενέρ

Μάλιστα βρέθηκαν απέναντι στις ουρές χωρίς να υπάρξει κάποιοι απρόοπτο έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έφτασαν με τους συρμούς των τρένων και πλέον ετοιμάζονται να μπουν σιγά-σιγά στο γήπεδο για να πάρουν τις θέσεις τους ενόψει ημιτελικού.

Oι οπαδοί της Φενέρ που δεν είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια που έχουν πληρώσει και είχαν μείνει στο Θησείο, ξεκινούν να μπαίνουν στους συρμούς με την Αστυνομία να κρατά τα ονόματα τους σε χαρτί.

Δείτε το video του Gazzetta

🔴💥 Η πρώτη «συνάντηση» οπαδών του Ολυμπιακού με της Φενέρ στις θύρες έξω από το T - Center#OlympiacosBC pic.twitter.com/ZB4SPUPDk4 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026

