Το Final Four της Euroleague ξεκινά, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την Φενέρ και τη Ρεάλ με τη Βαλένθια.

Η μεγάλη στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έφτασε. Το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο T-Center ξεκινά σήμερα με τους ημιτελικούς, ενώ την Κυριακή 24/5 θα διεξαχθεί ο τελικός. Ο Oλυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ (18:00, live Gazzetta, Νovasports Prime) για τον πρώτο ημιτελικό της Εuroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν σε τελικό μετά τον περσινό αποκλεισμό από τη Μονακό στον ημιτελικό. «Περιμένουμε ένα κόκκινο ΟΑΚΑ», ανέφερε ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, Κώστας Παπανικολάου.

Οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για το back to back.

Στις 21:00 η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, live Gazzetta, Novasports Prime) στην ισπανική μάχη. Η Βαλένθια είναι στο πρώτο της Final Four, ενώ οι Μαδριλένοι είναι πολυνίκεις του θεσμού με τελευταία κούπα το 2023.

Το πρόγραμμα

18:00 Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)