Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet σκόραραν από ένα γκολ στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης στη Λεωφόρο και ο Πόμπο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του.

Μπορεί η αναμέρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet να είναι βαθμολογικά αδιάφορο, όμως το γεγονός πως δεν διακυβεύεται τίποτα βοήθησε το παιχνίδι να έχει φάσεις, καλό ρυθμό και τρία γκολ στο πρώτο μέρος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Ζέρσον Σόουζα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο σούταρε στα σώματα και στην επαναφορά ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ.

Οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν μέσα σε 3 λεπτά. Στο 6' ο Τούπτα έκανε το 1-2 με τον Πασά και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς είχε αρκετές φάσεις, όμως εν τέλει η ομάδα που πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια ήταν η Κηφισιά. Στο 31' ο Σιμόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, κεφαλιά - πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο με βολέ έκανε το 2-1