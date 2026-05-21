Ατρόμητος: Η μεγαλύτερη νίκη της ομάδας του Περιστερίου
Ο Ατρόμητος ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει υποβιβαστεί στη Super League 2.
Με τον Στίβεν Τσούμπερ που είχε καρέ τερμάτων και ισοφάρισε φέτος την επίδοση των Γιόβιτς (4 γκολ στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός), Νους (4 γκολ στο ΟΦΗ - Αστέρας), οι Περιστεριώτες διέλυσαν τα «λιοντάρια» με 6-0.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητου στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει ρεκόρ 8 γκολ, αφού τη σεζόν 2018-19 για το Κύπελλο συνέτριψε 8-0 τη Θύελλα Καμαρίου εκτός έδρας, ενώ την περίοδο 2013-14 είχε νίκησε 7-0 στο γήπεδό του, για την ίδια διοργάνωση, τον Φωστήρα. Τη σεζόν 2018-19, ο Ατρόμητος συνέτριψε στη Θεσσαλονίκη με 6-1, πάλι για το Κύπελλο και τον Ηρακλή.
