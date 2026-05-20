Final Four 2026: Ο Ολυμπιακός απέναντι στο πλήρωμα του χρόνου
Το μοτίβο των διαδοχικών Final Four για τον Ολυμπιακό έμελλε να έχει συνέχεια. Για 5η σερί σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι φτάνουν στο τελευταίο… σπριντ, σε μία συνήθεια που τείνει να χαρακτηριστεί κανονικότητα.
Ωστόσο, μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται το εν λόγω κατόρθωμα και η σπάνια σταθερότητα που επιδεικνύει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία αυτή τη φορά καλείται να ξορκίσει τους δαίμονες της και να κάνει ό,τι δεν κατάφερε τις προηγούμενες 4 φορές: να σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο.
Μετά από μία άριστη regular season και την επιβράβευση της πρωτιάς στην κατάταξη των 20 ομάδων, οι Πειραιώτες ξέρουν πως ο μοναδικός τρόπος να κριθεί ως επιτυχημένη η φετινή σεζόν, είναι να ράψουν το 4ο αστέρι τους. Θα αποδειχθεί ευεργετική η παρθενική τους παρουσία σε Final Four που διοργανώνεται στην Ελλάδα;
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, παρέα με τη ΔΕΗ, αναλύει το προφίλ του Ολυμπιακού και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται λίγο πριν την πρώτη «μάχη» με τη Φενέρμπαχτσε, στον 1ο χρονικά ημιτελικό του Telekom Center Athens.
