Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τσεχία, ο Έρμιν Μάχμιτς ήταν σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, όμως τελικά οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν.

Δημοσιεύματα από τον Τύπο της Τσεχίας αποκάλυψαν πως ο ΠΑΟΚ είχε κάνει επαφές για την απόκτηση του Έρμιν Μάχμιτς της Σλόβαν Λίμπερετς, όμως τελικά οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφόρησαν με αποτέλεσμα ο 21χρονος ποδοσφαιριστής να έχει βρει άλλον προορισμό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν από τους... μνηστήρες που γλυκοκοίταζαν την περίπτωσή του μαζί με την Σέλτικ, αλλά και τις Σάλτσμπουργκ, Βασιλεία και Τουλούζ, που άκουσαν τελικά το «όχι» του ποδοσφαιριστή.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν μπόρεσαν να κλείσουν την περίπτωσή του εξαιτίας του αποκλεισμού τους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο ο Μάχμιτς φαίνεται πως τελικά θα καταλήξει σ' ένα κλαμπ που επίσης δεν παίζει σε καμία από τις τρεις αυτές.

Ο λόγος για τη νεοφώτιστη Τσορούμ από την Τουρκία, η οποία τον έπεισε να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο ενώ παράλληλα προσέφερε και στην Λίμπερετς ένα ποσό που φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους και το ποσοστό μεταπώλησης, που έχουν προβλεφθεί στη συμφωνία.

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