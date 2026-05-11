Ο Έρικ ΜακΚόλουμ στο podcast του πρότεινε στον Παναθηναϊκό τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιορίσει τον Ζαν Μοντέρο στο Game 5.

O Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση στη Βαλένθια και να γίνει η τρίτη μόλις ομάδα μετά τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό που θα πάρει το... διπλό στο Game 5 (13/05, 22:00) με στόχο την πρόκριση στο Final Four στο «σπίτι» του.

Μέχρι στιγμής και τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς έχουν κριθεί σε κρίσιμες κατοχές και καλάθια στο φινάλε με συνολική διαφορά μόλςι 10 πόντων σε αυτές τις αναμετρήσεις αποδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική των δύο ομάδων.

Ωστόσο, ο Ζαν Μοντέρο αποτελεί τον κρυπτονίτη του Παναθηναϊκού με τον Έρικ ΜακΚόλουμ στο podcast που διατηρεί να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι «πράσινοι» πρέπει να περιορίσουν τον σταρ της Βαλένθια.

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουν παγίδα στον Μοντέρο, κάθε φορά που του κάνουν παγίδα παίζουν το 4 με το 3 και είναι καλοί στο spacing, ο Μοντέρο παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Όταν κάνουν hedge στον Μοντέρο χάνουν τον καλύτερο ριμπάουντερ τους κάτω από το καλάθι, δίνουν την ευκαιρία για επιθετικά ριμπάουντ και οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας «σκοτώνουν» τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί να σκοράρει, πρέπει να εξαλείψουν τις εφτά ασίστ, αν ήμουν ο Παναθηναϊκός θα έβαζα τον Γκραντ πάνω του σε όλο το παιχνίδι να τον μαρκάρει σε όλο το γήπεδο και να τον παίξει με deny και ασφυκτικό πρέσινγκ, να μην του δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει».