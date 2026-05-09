Δίπλαρος: «Δεν θα άλλαζα τίποτα στη σεζόν μας»

Ο Νίκος Δίπλαροςέκανε τον απολογισμό της σεζόν με την Καρδίτσα.

Ο γκαρντ της Καρδίτσας, Νίκος Δίπλαρος, φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio, με τον διεθνή γκαρντ να κάνει τον απολογισμό της σεζόν των Θεσσαλών, η οποία συνδιάστηκε και με την πρώτη παρουσία του συλλόγου στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Δίπλαρος:

Για το αν η χρονιά αποτελεί επιτυχία ή αποτυχία: «Τη χρονιά τη θεωρώ επιτυχημένη. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο επιτυχημένη στην Ελλάδα, δηλαδή αν είχαμε καταφέρει να τερματίσουμε στα play-offs, αλλά αυτό είναι το επίπεδο της GBL. Όταν βλέπεις μια ομάδα σαν τον Πανιώνιο με τετοιο μπάτζετ να πέφτει κατηγορία, εκεί που βρεθήκαμε και με τις επιτυχίες που είχαμε θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ πετυχημένη χρονιά».

Για το αν επηρέασε η ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας την πορεία της στο πρωταθλήματος: «Πιστεύω ότι η Ευρώπη επηρέασε την πορεία μας στην ελληνική λίγκα. Είδαμε και στο τέλος όταν τελείωσε η ευρωπαϊκή πορεία που καταφέραμε και δουλέψαμε καλύτερα, παίζαμε πολύ καλύτερο μπασκετ, βάλαμε περισσότερες λεπτομέρειες στο παιχνίδι μας και συγκεντρωθήκαμε σε πράγματα που δεν κάναμε καλά και πήραμε τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρουμε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το πολύ λεωφορείο και δυστυχώς δε βρισκομαστε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, όποτε έπρεπε να πηγαίνουμε με το λεωφορείο από εδώ για να παίρνουμε πτήσεις. Αυτό ήταν κάτι που μας κουράζει, όχι το να παίξεις 30-40 λεπτά στον αγώνα αλλά το να έχεις πολύ καθισιό είναι που κάνει πιο πολύ κακό στο σώμα».

Για την κούραση των πολλών ταξιδιών: «Υπήρχαν θέματα όπως ότι είχαμε πάει Μύκονο μετά κατευθείαν στο Βερολίνο, αλλά επίσης όταν είχαμε τα πολλά ταξίδια και στο top-16 είχαμε την τύχη να έχουμε στο πρόγραμμα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που είναι παιχνίδια στα οποία δεν “καίγεσαι” να κερδίσεις και να τα “κυνηγήσεις”. Εκεί ήμασταν λίγο τυχεροί. Πάντως, όταν έχεις να κάνεις τόσο πολύ ταξίδι δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά του εντος και το εκτός, για να πω την αλήθεια, σου φαίνεται το ίδιο. Μπορώ να πω ότι, παρά το γεγονός πως ήταν κουραστικό, δε σημαίνει ότι δε μας άρεσε. Ήταν τρομερή εμπειρία και όπου πηγαίναμε θέλαμε να πάμε και να διεκδικήσουμε πράγματα, δεν πηγαίναμε… ταξίδι αναψυχής. Επίσης, θέλαμε και να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία. Θεωρώ ότι σαν οργανισμός και σαν παίκτες σε κάθε ματς δίναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Το ότι υπάρχει και η κόπωση είναι μέρος της δουλείας. Αν μου έλεγαν εμένα ότι και του χρόνου θα παίζαμε Ευρώπη, θα χαιρόμουν».

Για το τι χρειάζεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει μια ομάδα και σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα: «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρόστερ στο οποίο όλοι οι παίκτες θα μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι και συνολικά ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η διαχείριση των εντάσεων των προπονήσεων ή οργανωτικά πόσο νωρίτερα θα πας στο ξενοδοχείο, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ο σύλλογος και οργανωτικά προσπάθησε πάρα πολύ να μας βοηθήσει σε αυτά τα κομμάτια. Κοίταζε το πώς θα μας διευκολύνει και δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Πιστεύω είναι ένα mix για να καταφέρεις ν’ ανταπεξέλθεις και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Θες και βάθος στο ρόστερ, θες και καλή αποκατάσταση, με τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου στο staff οι οποίοι θα σε βοηθούν. Πλέον αυτό είναι το νούμερο ένα όταν έχεις τόσους πολλούς αγώνες, η αποκατάσταση, ειδικά τώρα που παίζουμε πολλούς αγώνες».

Για το αν θα άλλαζε κάτι μέσα στη σεζόν και το μέλλον του στην ομάδα: «Δε θα άλλαζα κάτι στη φετινή σεζόν. Θεωρώ πως ό,τι παίρνεις κάθε χρόνο, το παίρνεις σαν μάθημα, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Κύλησε ωραία η σεζόν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ίσως μόνο το ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε μια εκτός έδρας νίκη και να ήμασταν μέσα στα play-offs. Στο τέλος της ημέρας, όμως, κατάφερες να μπεις στο top-16 και να σωθεί η ομάδα σχετικά εύκολα. Όσο για ‘μένα, δεν ξέρω ακόμα. Υπάρχει το συμβόλαιο με την Καρδίτσα, υπάρχει και ένα buy-out, αλλά θα δούμε. Δεν έχω συζητήσει κάτι ακόμη».