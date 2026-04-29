Στα «ραντάρ» του Προμηθέα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Δίπλαρος (29χρ., 1.90). Ο πόιντ γκαρντ που έκανε καλή σεζόν με την Καρδίτσα είναι στους παίκτες που θέλουν οι Πατρινοί να εντάξουν στο δυναμικό τους.

Μπορεί ακόμη να μην έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, καθώς ο Μάριος Μπατής με δηλώσεις του επισήμανε πως «ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου με τον Προμηθέα. Ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας είναι οικογενειακός, να κερδίσω χρόνο γι’ αυτούς τους πέντε μήνες που έμεινα μακριά απ’ την οικογένειά μου και να “τρέξουμε” τις οικογενειακές υποχρεώσεις που χρειάζεται. Από ‘κει και πέρα, θα παρακολουθήσω τα ματς που έρχονται, θα περιμένω να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και έπειτα θα δω τις προοπτικές μου και θα συζητήσω όποιες προτάσεις έχω».

Παρ’ ολ’ αυτά, στον Προμηθέα ο Νίκος Δίπλαρος αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας. Ο 29χρονος πόιντ γκαρντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan GBL σε 23 ματς είχε 6.74 πόντους μέσο όρο, 1.6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 20:14 λεπτά συμμετοχής. Όσο για το Basketball Champions League, αγωνίστηκε σε 13 ματς, έχοντας 5.9 πόντους μέσο όρο, 1.5 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 20:05 λεπτά συμμετοχής.