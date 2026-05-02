Η Μπάγερν έβαλε... φρένο στην ουραγό Χάιντενχαϊμ κι έσωσε στο 90΄+10΄την ισοπαλία με το τελικό 3-3. Ίδιο σκορ με παρόμοιο φινάλε για τη Στουτγκάρδη στο ντέρμπι τετράδας με τη Χόφενχαϊμ.

Η Μπάγερν μπορεί να βρέθηκε μια ανάσα από την δεύτερη ήττα της στη Bundesliga, αλλά ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα σε 3-3 απέναντι στην ουραγό Χάιντενχαϊμ που άγγιξε το άλμα παραμονής, δίχως όμως επιτυχία. Οι φιλοξενούμενοι έριξαν στα σχοινιά τους Βαυαρούς στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Ζιβζιβάτζε (22΄) και Ντίνκι (31΄). Η Μπάγερν ωστόσο δεν παράτησε το ματς και ισοφάρισε με υπογραφή του Γκορέτσκα.

Αρχικά ο Γερμανός μείωσε στο 44΄με συγκλονιστική απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ έφερε το ματς στα ίσα στο 57΄από ασίστ του Ολίσε. Στο 76΄η ουραγός ανάκτησε το προβάδισμα με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ζιβζιβάτσε, αλλά δεν ήταν γραφτό να φύγει με το τρίποντο... Στο 90΄+10΄άλλωστε και στην τελευταία φάση του αγώνα, το αυτογκόλ του Ραμάζ επικύρωσε τον βαθμό για τη Μπάγερν που έσωσε την ισοπαλία.

Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη 3-3

Μεγάλες συγκινήσεις στο ντέρμπι για την έξοδο στο Champions League, με τη Στουτγκάρδη να επιστρέφει από το 3-1 και να ισοφαρίζει σε 3-3, εκτός έδρας, τη Χόφενχαϊμ παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες! Δύο γκολ του Κράμαριτς (8', 49') και ένα του Τουρέ (23') έφεραν μπροστά με 3-1 τους γηπεδούχους, με τους Σουηβούς να έχουν ισοφαρίσει με τον Φέριχ στο 20ό λεπτό. Ο Ντεμίροβιτς μείωσε σε 3-2 στο 64', με την αποβολή του Καράζορ πέντε λεπτά αργότερα να τους αφήνει με δέκα. Εντούτοις, ο Τομάς λύτρωσε τους φιλοξενούμενους στο 90+5', με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga αλλά τη Στουτγκάρδη να υπερτερεί.

Άιντραχτ - Αμβούργο 1-2

Νίκη με ανατροπή μέσα στη Φρανκφούρτη πανηγύρισε το Αμβούργο, το οποίο λύγισε την Άιντραχτ με 2-1 και την έβαλε σε μπελάδες σχετικά με την ευρωπαϊκή έξοδο. Αν και οι Αετοί προηγήθηκαν με τον Ουσούν στο 48΄, οι Δεινόσαυροι έφεραν τούμπα το ματς με γκολ των Γκορενμπεκ (51΄) και Βιέιρα (59΄), κάνοντας ουσιαστικά θρίλερ τη μάχη για το εισιτήριο που οδηγεί στο Conference League ανάμεσα σε Άιντραχτ, Φράιμπουργκ και Άουγκσμπουργκ.

Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία 2-2

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν οι δύο ομάδες για την 32η αγωνιστική της Bundesliga. Οι γηπεδούχοι είναι στη 14η θέση με 32 βαθμούς στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Κολωνία (15η, 31 βαθμοί) προηγήθηκε με τον Μπέλτερ στο 33ο λεπτό και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ελ Μάλα στο 61'. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ρόδε στο 73' και έφεραν το ματς στα ίσα στο 89ο λεπτό με τον Μπούρκου για το τελικό 2-2. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τη Μαρί-Λουίζ Έτα από τότε που ανέλαβε το... τιμόνι των Βερολινέζων.

Βέρντερ Βρέμης - Άουγκσμπουργκ 1-3

Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη απέδρασε από τη Βρέμη και είναι στην 9η θέση με 40 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν 13οι με 32 βαθμούς. Κάντε (24', 45+3) έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων για τους φιλοξενούμενους στο ημίχρονο. Ο Σμίντ μείωσε στο 64ο λεπτό για τους γηπεδούχους, με τον Γιάκιτς να διαμορφώνει το τελικό 1-3 στο 69ο λεπτό. Ο Γιαννούλης αγωνίστηκε βασικός και έγινε αλλαγή στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Μάλιστα έδωσε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας του.