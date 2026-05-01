Ο Προμηθέας για την θέση του προπονητή έχει ως πρώτη επιλογή τον Νίκο Παπανικολόπουλο.

Ο Προμηθέας είναι σε αναζήτηση προπονητή για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Νίκος Παπανικολόπουλος αποτελεί τον μεγάλο στόχο για τους Πατρινούς. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Μάριο Μπατή έπειτα από την αποχώρηση του Κούρο Σεγκούρα και όπως πρόσφατα αποκάλυψε ο Έλληνας τεχνικός η συνεργασία του με τον σύλλογο ολοκληρώθηκε.

Γι’ αυτό και η διοίκηση του Προμηθέα είναι σε αναζήτηση προπονητή με τον Νίκο Παπανικολόπουλο να είναι πιο ψηλά στη λίστα από κάθε άλλο τεχνικό. Η πολύ καλή δουλειά του Έλληνα προπονητή τα τελευταία χρόνια στην Καρδίτσα αποτελούν βασικό στοιχείο για την επιλογή του.

Βέβαια, ο ίδιος ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα πράξει, καθώς θα πρέπει πρώτα να συνομιλήσει με την διοίκηση της Καρδίτσας, ώστε να φανερώσει τις σκέψεις του για το αν επιθυμεί να παραμείνει και άλλη σεζόν στη Θεσσαλική ομάδα ή αν έχει κλείσει τον κύκλο του. Εκτιμάται πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Παράλληλα, στο θέμα της ενίσχυσης του ελληνικού κορμού εκτός από τον Νίκο Δίπλαρο, οι Πατρινοί έχουν στο «μικροσκόπιο» τους και την περίπτωση του Γιώργου Καμπερίδη. Πρόκειται για δυο παίκτες που έχουν κάνει καλές σεζόν με την Καρδίτσα και γι’ αυτό εξετάζονται οι περιπτώσεις τους από τον Προμηθέα, που θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο.

