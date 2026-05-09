Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μας κερδίσει στην Ισπανία, δεν ήταν έλλειψη σεβασμού οι δηλώσεις του Μοντέρο»

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, υπενθύμισε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τους Ισπανούς στη Roig Arena, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο πριν από την έναρξη της σειράς.

Η Βαλένθια έκανε το 2-2 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας των «πράσινων» με 86-89. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο Game 5 την Τετάρτη 13/5 και ο προπονητής των Ισπανών, Πέδρο Μαρτίνεθ, ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν τρομερό ματς με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες για να κερδίσουν. Σήμερα είμαστε πιο χαρούμενοι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλό μπάσκετ. Είχαμε πολλά προβλήματα για να μπούμε στον ρυθμό μας στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε τρομερά στα πρώτα 16 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες των δύο ομάδων έδειξαν χαρακτήρα. Δεν είμαι χαρούμενος που δεχθήκαμε 30 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ήμασταν λίγο κουρασμένοι, μερικές τρομερές επιθέσεις από τον Παναθηναϊκό, δύσκολο να αμυνθείς».

Για το αν ο Μοντέρο έκανε την ζωή της Βαλένθια πιο δύσκολη με τις δηλώσεις του πριν την σειρά: «Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Μοντέρο για το αν μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα τρία ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό και απάντησε πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους κερδίσουμε 3, 4, 5, 6 φορές, αλλά δεν ήταν ποτέ έλλειψη σεβασμού. Άκουσα την συνέντευξη και ο Μοντέρο ποτέ δεν θέλησε να δείξει έλλειψη σεβασμού στον Παναθηναϊκό και τους παίκτες του. Θέλει να είναι ανταγωνιστής, είναι νικητής. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τους πάντες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού. Είναι 22 αλλά είναι τρομερός. Έχει τρομερή νοοτροπία. Δεν ήταν έλλειψη σεβασμού για κανέναν».

Για την αντίδραση μετά την τρίτη περίοδο και αν χτίζει χαρακτήρα στους νεαρούς παίκτες: «Νομίζω ότι ο χαρακτήρας έρχεται από τον εαυτό τους. Δεν χρειάζονται τον κόσμο. Έχω φανταστική ομάδα με τρομερή νοοτροπία. Σήμερα είναι εύκολο να το πω, αλλά μετά τις δύο ήττες από τον Παναθηναϊκό τους είπα ότι ήμουν περήφανος με την νοοτροπία τους. Πιστεύω ότι παίξαμε πολύ καλά στην Βαλένθια αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλύτερα στα τελευταία λεπτά των αγώνων και στην παράταση. Η νοοτροπία των παικτών μου είναι τρομερή. Και δεν θέλω να πω περισσότερα επειδή κερδίσαμε. Έχουν την ίδια νοοτροπία είτε νικάμε είτε χάνουμε».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί για το Game 5: «Δεν ξέρω. Κερδίσαμε εκτός έδρας στο ΟΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μας κερδίσει στην Roig Arena, το έκαναν δύο φορές. Αυτή την στιγμή στην διοργάνωση δεν έχει σημασία αν παίζεις εντός ή εκτός έδρας. Φυσικά, προτιμάμε εντός, για αυτό τελειώσαμε δεύτεροι στην κανονική περίοδο, αλλά και οι δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν».

Και κατέληξε λέγοντας: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την τρομερή ατμόσφαιρα, το πώς βοήθησαν τους παίκτες με την απίστευτη ατμόσφαιρα. Τίποτα να πω για την συμπεριφορά. Και ελπίζω να γίνει το ίδιο στην Βαλένθια. Στις κακές στιγμές που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο βοήθησαν την ομάδα, τους παίκτες να επιστρέψουν με τρομερή νοοτροπία. Είναι προνόμιο για εμάς να παίζουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ελπίζω να είναι έτσι και με τους οπαδούς της Βαλένθια».