Παναθηναϊκός: Όλα για όλα, κόντρα σε όλα!

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει το Game 4 του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens που τον γυρίζει ξανά στη Roig Arena και εξηγεί με πιο τρόπο θα φτάσει στο break.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά των playoffs με τη Βαλένθια στο Game 4 της Euroleague, μέσα στο Telekom Center Athens με την ήττα (89-86) που γνώρισε και πλέον θα χρειαστεί να επιστρέψει στη Roig Arena για το Game 5 με τους Ισπανούς στον δρόμο για το Final Four.

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν για έναν ανεξήγητο λόγο μπήκαν στο glass floor με την ίδια λογική που εμφανίστηκαν και στο Game 3 χωρίς την απαιτούμενη σκληράδα και με κακές επιθέσεις που επέτρεψαν στη Βαλένθια, να το εκμεταλλευτεί και με την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και το επιθετικό transition της να φτάσει σε εύκολα καλάθια και να ανοίξει το σκορ διατηρώντας μια σημαντική απόσταση από την ελληνική ομάδα.

Με τη διαφορά στο +15 (24-39 στο 16.20’’) η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπόρεσε να διαχειριστεί άριστα τα συναισθήματα της και να έχει το «πάνω χέρι» σ’ ένα γήπεδο που είχε πάθος, αλλά προσπάθησαν να μην το αφήσουν να τους επηρεάσει. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Τζέριαν Γκραντ και τον Ματίας Λεσόρ να παίζουν μεγάλες άμυνες και τον Τσέντι Όσμαν να σημειώνει 11 σερί πόντους έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στους 7 πόντους (37-44 στο 20’).

Η Βαλένθια με τον Ζαν Μοντέρο να κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι (29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ) και τους Κάμερον Τέιλορ και Μπράξτον Κι να δίνουν λύσεις διατηρούσε τον έλεγχο σε μια αναμέτρηση που έδειχνε να διαφοροποιείται μετά τα πρώτα 15 λεπτά που πήγαν... χαμένα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με εμφανή διάθεση να πιέσει και με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει προσπέρασε, αλλά στο τελευταίο 4λεπτο του τρίτου 10λεπτου, εκεί που είχε τη δυνατότητα να «χτίσει» μια διαφορά και να μεταφέρει όλο το άγχος στην ισπανική ομάδα και την πίεση που της δημιουργούσε ο κόσμος, επιτέθηκε ανεξήγητα γιατί, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν πήρε καμία μπάλα σε τέσσερις κατοχές. Αυτο το εκμεταλλεύτηκε η Βαλένθια και έχοντας μόλις 8 πόντους σε 8 περίπου λεπτά πρόλαβε με τον Ζαν Μοντέρο να σκοράρει άλλους 8 πόντους στο τελευταίο 2λεπτο της τρίτης περιόδου και να ξεφύγει ξανά.

Η ελληνική ομάδα που πήρε 22 επιθετικά ριμπάουντ δεν μπόρεσε στην τελευταία περίοδο να επιβάλλει τον ρυθμό της και να προσπεράσει, καθώς η Βαλένθια σημειώνοντας μεγάλα σουτ (και ενίοτε τυχερά όπως ένα τρίποντο με ταμπλό υπό πίεση του Ντάριους Τόμπσον) είχε το προβάδισμα. Από τη στιγμή κιόλας που πήγε νωρίς στο μπόνους των βολών (5-1 τα φάουλ στο ξεκίνημα) η ισπανική ομάδα (τελείωσε με 21/24 συνολικά) διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη, επιστρέφοντας τη σειρά στο «σπίτι» της.

Πλέον, η Βαλένθια έχει τον πρώτο λόγο, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR που έχει κερδίσει δυο φορές στο ίδιο γήπεδο μπορεί να το κάνει και τρίτη! Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν πηγαίνουν στη Roig Arena να τα παίξουν όλα για όλα, κόντρα σε όλα!

ΥΓ: Τα παράπονα για την διαιτησία είναι δικαιολογημένα στο «πράσινο» στρατόπεδο, καθώς η χαρακτηριστική φάση του Ζαν Μοντέρο που πατάει με τα δυο πόδια εκτός γραμμής και σκοράρει (79-86) στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μεχντί Ντιφαλά βγάζει μάτια, για έναν εκ των κορυφαίων ρέφερι της διοργάνωσης. Επιμέρους φάσεις υπήρξαν αρκετές, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον ο Παναθηναϊκός AKΤOR για να βρεθεί στο Final Four οφείλει να κερδίσει στη Roig Arena. Όταν το έχει κάνει δυο φορές μπορείς να το κάνεις και τρίτη, αρκεί να μην χαλαρώσεις ούτε για ένα λεπτό και να έχεις την ίδια συγκέντρωση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο...

