Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει γραμμή ανέβασε ο Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε στο instagram βίντεο στο οποίο ο Μοντέρο πατάει γραμμή πριν βάλει το καλάθι και κάνει το 79-86.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια και χάνοντας με 79-86 η σειρά πήγε στο 2-2. Οι «πράσινοι» έχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει βίντεο στο instagram στο οποίο φαίνεται ο Μοντέρο να πατάει γραμμή και στην συνέχεια να βάζει το καλάθι κάνοντας το 79-86, με τον Ντιφαλά να είναι στο ένα μέτρο και να μην το δίνει.
