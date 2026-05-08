Ο Άλφα Ντιαλό όπως αναφέρουν οι Ισπανοί έχει συμφωνήσει με τη Μπαρτσελόνα, ενώ προχωράει ο σχεδιασμός του Τσάβι Πασκουάλ για την επόμενη χρονιά - Αθλητικότητα και φρεσκάδα δυο λέξεις «κλειδιά» για τους Καταλανούς

Η Μπαρτσελόνα από τη στιγμή που αποκλείστηκε στα play-in από τη Μονακό και έμεινε στην 9η θέση της Euroleague και εκτός στόχων, αποφάσισε να «χτιστεί» από την αρχή για τη νέα σεζόν με τον Τσάβι Πασκουάλ και τους συνεργάτες του να σχεδιάζουν μια καινούργια ομάδα που θα έχει περισσότερη αθλητικότητα, θα διαθέτει εμπειρία, αλλά και με παίκτες που θα αποπνέουν φρεσκάδα μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα και επισημαίνει πως τα δείγματα γραφής της ομάδας που σχεδιάζει ο Πασκουάλ για την επόμενη σεζόν στα χαρτιά (απομένουν οι ανακοινώσεις) είναι ενθαρρυντικά και μπορούν να εγγυηθούν ως ένα βαθμό ένα καλό αποτέλεσμα!

Πρώτα απ’ όλα στην περιφέρεια ο παίκτης που αλλάζει τις ισορροπίες θα είναι ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός σκόρερ που αφήνει τη Μονακό, έχει στα χέρια του μια εξαιρετική πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για δυο χρόνια και είναι έτοιμος να πει το «ναι», καθώς είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τον ίδιο και έχει προπονητή τον Τσάβι Πασκουάλ με τον οποίο έχει συνεργαστεί ξανά και διατηρεί άριστες σχέσεις.

Η εμπειρία και η ποιότητα του Μάικ Τζέιμς αποτελούν βασικό συστατικό στο σχεδιασμό της νέας ομάδας του προπονητή των «μπλαουγκράνα», ο οποίος έχει σίγουρα στο μυαλό του πως θα τον «χωρέσει» στην ίδια πεντάδα με τον Κέβιν Πάντερ και πως θα διαχειριστούν μαζί τις μπάλες στην επίθεση.

Η συμφωνία και με τον Ντιαλό

Η τελευταία κίνηση που έχουν κάνει χρονικά οι διοικούντες της Μπαρτσελόνα αφορά τον Άλφα Ντιαλό, ο οποίος αφήνει όπως και ο Μάικ Τζέιμς τη Μονακό και ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης. Ο Αμερικανός φόργουορντ που έκανε εξαιρετική σεζόν στην Euroleague (είχε 11.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ) και αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στη διοργάνωση είναι ο επόμενος που είχε «κυκλώσει» στο σχεδιασμό του ο Τσάβι Πασκουάλ. Βέβαια, ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να σκέφτεται ακόμη την προσπάθεια για ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ, αλλά ο δρόμος για τη Βαρκελώνη άνοιξε με τους ισπανούς να αναφέρουν πως το deal είναι στο τελικό στάδιο. Κάτι που ανέφερε και ο ισπανός δημοσιογράφος Λούκας Κλεμέντε.

🔵🔴 El Barça ha cerrado el fichaje de Alpha Diallo. El acuerdo entre las dos partes es total y la firma es inminente.



🔝 El conjunto azulgrana se asegura al mejor defensor de la Euroliga.



🔢 El americano ha firmado 11,9 puntos 4,4 rebotes 1,4 asistencias esta temporada pic.twitter.com/HTq3CDfHBd

— Lucas Clemente (@lclemente_23) May 8, 2026

Οι προσθήκες στη front-line Ράιτ και Νκαμουά

Όσον αφορά την γραμμή των ψηλών ο προπονητής της Μπαρτσελόνα έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με τον Μόουζες Ράιτ της Ζάλγκιρις και τον Όλιβερ Νκαμούα της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Ράιτ και ο πάουερ φόργουορντ/σέντερ Νκαμούα προσδίδουν μεγάλη ενέργεια στη ρακέτα και ποιότητα στο «ζωγραφιστό» για τους Καταλανούς. Οι δυο παίκτες είναι πολύ αθλητικοί και θα συμβάλλουν στο μπάσκερτ που θέλει να παίξει ο Τσάβι Πασκουάλ και θα στηρίζεται στον υψηλό ρυθμό και σ’ ένα τέμπο που μπορούν να το υποστηρίζουν αμφότεροι.

Τι ισχύει με Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Σατοράνσκι

Στην έξοδο θα οδηγηθούν όπως όλα δείχνουν από τη Μπαρτσελόνα ο Γιαν Βέσελι, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ και ο Τόμας Σατοράνσκι. Τόσο οι δυο σέντερ, όσο και ο Τσέχος πόιντ γκαρντ μοιάζουν να έχουν κάνει τον κύκλο τους και πλέον ο Τσάβι Πασκουάλ στη λογική της ανανέωσης και της πρόσθετης αθλητικότητας που θέλει να δώσει στην ομάδα του, δεν έχει χώρο για να τους συμπεριλάβει. Γι’ αυτό και σε κανένα σχεδιασμό για τη νέα χρονιά δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιον εξ αυτών, με τον Σατοράνσκι να έχει δείξει με τον τρόπο του τη δυσαρέσκεια του πριν απο καιρό όταν για πρώτη φορά ρωτήθηκε για το μέλλον του και παραδέχθηκε πως δεν έχει γίνει η παραμικρή συζήτηση με την διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Συμπερασματικά, από τις κινήσεις που γίνονται από τη Μπαρτσελόνα το στίγμα που θέλει να δώσει ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ξεκάθαρο. Η δημιουργία μιας ομάδας που θα είναι πολύ αθλητική, θα διαθέτει εμπειρία (Μάικ Τζέιμς), αλλά θα βγάζει πολύ ενέργεια και θα μπορεί να υποστηρίξει ένα γρήγορο ρυθμό παιχνιδιού χωρίς να κάνει... εκπτώσεις στην ποιότητα.

