Ο Ολιβιέ Νκαμούα (26χρ., 2.03) της Βαρέζε του Καστρίτη συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας της Καταλονίας.

Σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης προχωράει η Μπαρτσελόνα, η οποία έδωσε τα χέρια με τον Ολιβιέ Νκαμούα (26χρ., 2.03) σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta και αφήνει το ιταλικό πρωτάθλημα για να αγωνιστεί στην Liga Endesa με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Φινλανδός πάουερ φόργουορντ/σέντερ που αγωνίζεται στη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη ήταν στο «μικροσκόπιο» του προπονητή των «μπλαουγκράνα» αρκετό καιρό και πλέον οι δυο πλευρές συμφώνησαν και σύντομα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Ολιβιέ Νκαμούα με την Βαρέζε τη φετινή σεζόν στο Ιταλική πρωτάθλημα έχει σε 27 αγώνες, 15.6 πόντους μέσο όρο, 5.7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ενώ σουτάρει με 58.6% στα δίποντα και 33.3% στα τρίποντα έχοντας 16.4 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Η Μπαρτσελόνα με την προσθήκη του Φινλανδού πάουερ φόργουορντ/σέντερ δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση για να ανανεώσει την γραμμή των ψηλών προσδίδοντας ενέργεια και φρεσκάδα στο ρόστερ που η αλήθεια είναι πως λείπει, καθώς υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίκτες ορισμένοι εκ των οποίων θα οδηγηθούν στην έξοδο.