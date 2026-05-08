Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων» για το Game 4
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να «σκουπίσει» την Βαλένθια ωστόσο θα έχει ακόμα μια ευκαιρία στην έδρα του προκειμένου να κάνει το 3-1 και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.
Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή σε σχέση με το Game 3 και να αφήσει εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις! Συγκεκριμένα διατήρησε κανονικά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη ενώ επανέφερε στην 12άδα της ομάδας τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι έμειναν εκτός επίσης οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Γιάννης Κουζέλογλου όπως επίσης και ο τραυματίας, Κώστας Σλούκας.
Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Tολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
