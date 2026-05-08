Φίλοι της Βαλένθια καταγγέλουν σε ΜΜΕ της Ισπανίας πως η ατμόσφαιρα στο T-Center ήταν ιδιαίτερα εχθρική προς εκείνους, ενώ μητέρα παίκτη της ισπανικής ομάδας δεν έμεινε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το Game 4.

Οι φίλαθλοι της Βαλένθια που ακολούθησαν την ομάδα στο T-Center καταγγέλουν πως βίωσαν εχθρική ατμόσφαιρα στο Game 3, αλλά και πως απειλήθηκαν ακόμη και με αποβολή από το γήπεδο αν τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους.

Συγκεκριμένα, περίπου 20 φίλαθλοι της Βαλένθια έζησαν από κοντά το παιχνίδι και όπως αναφέρει ένας εξ αυτών, ο Μικέλ Φουριό, στο lasprovincias «Από τη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο μάς υπεδείκνυαν συνεχώς τι μπορούσαμε και τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Μας απαγόρευσαν να εκφράσουμε χαρά ή ενθουσιασμό, να φορέσουμε φανέλα ή κασκόλ της Βαλένθια, ακόμη και να τραβήξουμε βίντεο με το κινητό».

Ο ίδιος, που ακολουθεί συχνά τη Βαλένθια στα εκτός έδρας παιχνίδια της EuroLeague, περιέγραψε και τις προειδοποιήσεις που δέχθηκαν από την ασφάλεια του ΟΑΚΑ:

«Μας ξεκαθάρισαν ότι αν σηκωνόμασταν μία φορά από τη θέση μας θα δεχόμασταν προειδοποίηση και τη δεύτερη θα αποβαλλόμασταν από το γήπεδο. Μας πέταξαν μπύρες, στους ανθρώπους της ομάδας νερά και γενικά η συμπεριφορά ήταν επιθετική χωρίς να έχουμε προκαλέσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φίλαθλοι της Βαλένθια ένιωθαν διαρκώς υπό απειλή:

«Αισθάνεσαι απειλή κάθε στιγμή. Μας είπαν πως μόνο όταν παίζει ο Ολυμπιακός απομακρύνουν τους ultras από πίσω από τον αντίπαλο πάγκο και ότι όλο αυτό ήταν μια μορφή “εκδίκησης”, επειδή θεωρούσαν πως η μπάντα και οι οπαδοί της Βαλένθια είχαν προκαλέσει στο Roig Arena».

Οι Ισπανοί φίλαθλοι υποστήριξαν επίσης πως αισθάνθηκαν ασφαλείς μόνο κοντά στην ιδιωτική ασφάλεια που συνόδευε τη Βαλένθια στην Αθήνα.

«Η μεγαλύτερη ένταση ήταν όταν αποβλήθηκαν οι Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ. Εκεί νιώσαμε πως μπορούσαν να συμβούν τα πάντα. Ακούγαμε μέχρι και τις μεταλλικές μπάρες να κουνιούνται συνεχώς και είχαμε την αίσθηση πως ανά πάσα στιγμή θα έσπαγαν και θα έμπαιναν μέσα», ανέφερε ο Φουριό.

Παρόμοια εμπειρία περιέγραψε και ο Χουάν Χοσέ Σεγκρέγιες, ο οποίος είπε ότι του ζητήθηκε ακόμη και να μη φαίνεται το κινητό από την τσέπη του πουκαμίσου του, επειδή θεωρούσαν πως τραβούσε βίντεο.

«Ήταν μια διαρκής παράνοια. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τόσο ακραίο κλίμα εχθρότητας. Αυτό που με τρόμαξε περισσότερο ήταν πως δεν μπορούσες ούτε να κοιτάξεις προς την εξέδρα. Έφταναν δύο ώρες πριν το παιχνίδι μόνο και μόνο για να βρίζουν και αν τους κοιτούσες εξαγριώνονταν ακόμη περισσότερο».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως κατά τη διάρκεια των αποβολών υπήρχε η αίσθηση ότι «ανά πάσα στιγμή θα έσπαγαν τα προστατευτικά και θα έμπαιναν στο παρκέ», ενώ έκανε λόγο και για έντονη μυρωδιά καπνού μέσα στο γήπεδο.

Η πιο δύσκολη εμπειρία, πάντως, ήταν αυτή της Ρόσα Γκονθάλεθ, μητέρας του Ίσαακ Νογές. Εκτός από τις ύβρεις προς τον γιο της, όπως λέει, δέχθηκε και η ίδια έντονη λεκτική επίθεση:

«Δεν χάρηκα καθόλου το παιχνίδι, γιατί ήμουν διαρκώς αγχωμένη λόγω της έντασης. Δεχόμασταν συνεχώς προσβολές, μας έφτυναν και άρχισαν να μας πετούν αντικείμενα. Αποφάσισα να επιστρέψω στην Ισπανία και να μην παρακολουθήσω το τέταρτο παιχνίδι».

Παρά την εμπειρία της, η ίδια ξεκαθάρισε πως απολαμβάνει την ατμόσφαιρα όταν περιορίζεται στην υποστήριξη της ομάδας:

«Ως φίλαθλος απολαμβάνεις την ατμόσφαιρα όταν ο κόσμος στηρίζει την ομάδα του. Όλη αυτή η επιθετικότητα όμως είναι κάτι που περισσεύει».